Азербайджанский газ является безальтернативным товаром для рынка Европы

8 марта Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором изложила план снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. Общее видение состоит в том, чтобы определить диверсификацию поставок природного газа. Под этим подразумеваются поставки газа по трубопроводу или сжиженный природный газ. Затем планируется увеличить возобновляемые источники энергии и сократить потребление энергии.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Как отметил наш собеседник, несмотря на то, что Южный газовый коридор является проектом ЕС, европейские лидеры признают, что концепцию ЮГК начали разрабатывать в США.

"Совершенно ясно, что на фоне событий в Украине ЕС пытается полностью снизить зависимость от российского природного газа. В этом смысле Азербайджан является естесственным потенциальным поставщиком энергоресурсов. В этом вопросе лидеры ЕС хотят теснее сотрудничать с Президентом Ильхамом Алиевым", - заявил он.

По словам экс-посла США, ключевой задачей для Азербайджана является увеличение добычи природного газа.

"Рассматривается возможность привлекать добываемый в Туркменистане природный газ в собственные трубопроводные системы Азербайджана. Далее газ будет возможно экспортировать в Европу через Южный газовый коридор. В краткосрочной перспективе Азербайджан не имеет возможности поставлять больший объем природного газа в Европу. В соответствии с тем, что предложил председатель Совета министров Италии Марио Драги, когда призвал удвоить пропускную способность TAP. Но со временем Азербайджан будет поставлять больше газа. И даже сейчас Европа может получить дополнительные объемы природного газа, если газ из Туркменистана удастся привлечь к ЮГК", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов