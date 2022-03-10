Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию послужит еще большему укреплению братских отношений двух стран

Между Турцией и Азербайджаном постоянно принимаются многоплановые меры для укрепления двусторонних связей, основанных на исторической дружбе, искренних отношениях и сотрудничестве высокого уровня.

Азербайджан и Турцию роднит тот факт, что у народов двух стран одни и те же предки, язык, религия и культура.

Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию послужит дальнейшему укреплению этих связей.

Как заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев, дружественные отношения между Азербайджаном и Турцией, братство между народами двух стран существовали во все периоды истории и сегодня находятся на самом высоком уровне, передает Day.Az.

"Дружественные отношения и сотрудничество Азербайджана и Турции развиваются по восходящей и являются примером для всего мира. Стратегический союз двух стран, братские связи, прочные отношения, безусловно, служат развитию и единству наших народов и государств. Шушинская декларация, подписанные важные соглашения, принятые решения и резолюции гарантируют защиту нашей национальной безопасности и независимости", - сказал Рзаев.

По словам депутата, ратификация Шушинской декларации парламентами Азербайджана и Турции наглядно демонстрирует миру единство, солидарность и военное сотрудничество двух стран, а также является призывом к миру и безопасности.

"Турция и Азербайджан продолжают выступать за мир и безопасность во всем мире, несмотря на то, что долгие годы подвергались враждебному влиянию и страдали от агрессии. Целью наших государств является безопасность границ, единство тюркоязычных стран, их развитие. С этой точки зрения придается важное значение открытию Зангезурского коридора, эффективной деятельности TANAP и TAP, правильной оценке геополитической ситуации.

Это выгодно не только двум странам, но и всем государствам региона и народам мира. Сегодня Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а Турция - в установлении мира во всем мире, и в связи с этим наши страны будут развиваться и укрепляться.

Нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию служит именно этим целям, дружбе и братству", - сказал Рзаев.

По его словам, главы Азербайджана и Турции - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, добившиеся устойчивого развития и сотрудничества своих стран, демонстрируют истинное братство как на международном уровне, так и в личных отношениях.