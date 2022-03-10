Письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу от 2 марта 2022 года об обнаружении массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района и в городе Физули было распространено в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана, в письме еще раз доводится до внимания необходимость внесения ясности в вопрос о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Было отмечено, что в результате поисково-следственных мер, проведенных на основе показаний свидетелей в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана и на территории города Физули, были обнаружены массовые захоронения. Останки тел, предположительно принадлежащих 6 или 7 азербайджанцам, пропавшим без вести в 1990-е годы, с целью проведения медико-генетического изучения были эксгумированы следственной группой. Побывавшие в армянском плену граждане Азербайджана и военнослужащие в своих показаниях отметили, что трупы десятков азербайджанцев были подвергнуты осквернению, оскорблениям, бесчеловечному обращению, были перевезены на военных грузовых машинах и захоронены на вышеназванной территории.

Соответствующие государственные органы на основе показаний свидетелей и других поисковых материалов предполагают, что останки обнаруженных тел принадлежат лишь малой части лиц, захороненных на отмеченной территории, и в настоящее время продолжается поиск других мест захоронения.

Было доведено до внимания, что азербайджанцы, находящиеся в плену, были вынужденно вывезены, убиты и захоронены, что сами по себе свидетельствует о жестокости и беспощадности преступлений, учиненных вооруженными силами Армении и их подручными. Преступники совершили убийства десятков людей, находящихся в плену, применив против них зверские действия и пытки, тем самым, совершили серьезные военные преступления. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права, связанных с достойным захоронением трупов во время конфликтов, с уважительным отношением к могилам и др.

Было подчеркнуто, что на фоне таких растущих доказательств виновные продолжают оставаться безнаказанными, так как Армения до сих пор не предприняла никаких шагов по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных ее агентами и подручными. Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана и обсуждения, проведенные с армянской стороной, в том числе на самом высоком уровне, вызывает не меньшую тревогу то, что официальный Ереван пытается уклониться от сотрудничества в предоставлении информации о захоронениях, массовых захоронениях или любой другой подобной информации, которая поможет выяснить судьбу пропавших без вести азербайджанцев.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность прояснения судеб пропавших без вести лиц как с точки зрения верховенства закона и справедливости, так и нормализации постконфликтных отношений, а также отметил важную роль международной общественности в этом вопросе.

В письме выражен призыв к генеральному секретарю ООН вынудить Армению предоставить всю имеющуюся у нее информацию для выяснения судеб тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов.