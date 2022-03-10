https://news.day.az/politics/1443189.html Задержан еще один экс-сотрудник минобороны Азербайджана - ФОТО
Задержан еще один экс-сотрудник минобороны Азербайджана - ФОТО
Бывший начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства министерства обороны Азербайджана Фикрет Мирзаев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ), передает Day.Az.
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