Задержан еще один экс-сотрудник минобороны Азербайджана

Бывший начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства министерства обороны Азербайджана Фикрет Мирзаев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ), передает Day.Az.

Новость обнвляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.