Дурная наследственность нового омбудсмена Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, в Армении избран новый защитник прав человека Кристине Григорян, заменившая Армана Татояна, который окончательно впав в прострацию, уже видел себя в кресле главы правительства.

Арман джан забыв о том, что в его полномочия входит лишь вопрос защиты прав граждан Армении, стал открыто лезть в политику и вести себя как теневой премьер-Министр. Наконец поведение несостоявшегося армянского Бисмарка вывело из себя премьера Н. Пашиняна и он принял решение не продлевать его полномочия ещё на один срок, заменив А. Татояна на нового человека, который вроде должен был полностью следовать установкам и не сувать свой нос в чужие дела.

Однако не тут то было. Новый омбудсмен Кристине Григорян, как только заняла кресло своего предшественника и вдохнула спертый воздух его кабинета, сразу же продолжила его линию, направленную на разжигание межнациональной розни и наглого вмешательства во внутренние дела соседнего Азербайджана.

Для того, чтобы быстро поднять свой рейтинг среди радикально настроенных кругов в Ереване, К. Григорян немедленно отправилась на территорию Карабахского региона Азербайджана (где временно размещены миротворцы), провела встречи с лидерами сепаратистов и посетила населённые пункты, где проживает армянское население на линии соприкосновения, устроив небольшое шоу, в ходе которого К. Григорян бурно рыдала над могилами боевиков погибших в ходе Второй Карабахской Войны.

Затем, встретившись с представителями армянского населения, начала убеждать что никогда не оставит их одних, обещая, что будет бороться до конца за квази независимость некоего "арцаха" и призывая их не смиряться и не идти ни на какой диалог и примирение с "кровожадными" азербайджанцами.

После чего быстренько села в автомашину и ретировалась обратно к себе в Армению, где поспешила дать десяток интервью средствам массовой информации о своей небывалой "смелости" и готовности бороться до конца. Решив, что раздача интервью недостаточна для поднятия своего нулевого рейтинга, мадемуазель К. Григорян поспешила встретиться с представителем Международного Красного Креста в Армении.

Ему она долго жаловалась на Азербайджан, который якобы удерживает армянских пленных (речь идёт о диверсантах и террористах уже осуждённых судами, захваченными после окончания боевых действий на Азербайджанской территории) и не даёт "спокойно" жить армянскому населению Карабахского региона, включая по утроам классическую музыку, продолжив линию ябедничества своего предшественника.

Вообще-то складывается впечатление, что защитникам прав человека Армении вообще нечего делать у себя в стране кроме того как лезть во внутренние дела Азербайджана, жаловаться и скулить по любому поводу во все международные организации.

Конечно юной защитнице прав человека, которой достался этот высокий пост, хочется показать себя армянской общественности и в особенности диаспоре, как восходящую политическую "звезду". Авось она сумеет приглянуться зарубежным спонсорам, которые скинутся на карманные расходы нового омбудсмена. Ведь широкой публике и богатой зарубежной диаспоре К. Григорян особенно неизвестна.

Родилась она в маленьком провинциальном городке Севан в 1981 году, после школы поступила на арабское отделение факультета востоковедения Ереванского Госуниверситета, получив специальность преподавателя арабского языка, переехав из провинции в большой город. В силу своего возраста Карине не пришлось принимать участие в событиях бурных 80-90 ых годов и поэтому закончив образование, юная арабистка поняла, что ей с таким дипломом ничего не светит и переквалифицировалась в юриста, получив вторую специальность. Долго не думая, чтобы сделать себе карьеру, К. Григорян стала сотрудничать с различными неправительственными организациями, которые финансировались из-за рубежа, что и привело ее в команду Н. Пашиняна.

"Революционеры" приметили юную активистку и после прихода к власти в 2018 году отплатили ей за "заслуги", сделав вначале начальником департамента в Министерстве юстиции, а затем повысив до заместителя министра. Правда особо на этой должности К. Григорян не запомнилась, была обыкновенной "серой мышкой", четко выполняя поручения своих учителей из фонда Сороса по изменению законодательства страны, адаптируя его к западным стандартам.

Вот почему когда пришло время К. Григорян и приглянулась Никол Воваевичу в качестве нового "защитника" прав человека, которому надоел амбициозный нахрапистый Арман-Бисмарк, который так и лез вперёд, чтобы спихнуть его с кресла. Однако приход нового человека в офис омбудсмена Армении вроде ничего так и не поменял. Вместо того, чтобы действительно заниматься проблемами прав человека в стране, которых пруд пруди, мадемуазель К. Григорян вновь пошла по стопам своего предшественника и стала повторять его старые давно уже заплесневевшие лозунги и тезисы о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев о том, что ещё не все потеряно и борьба за присвоения чужих территорий не окончена.

Обвиняя Азербайджан во всех бедах Армении, К. Григорян как бы невзначай умалчивает о том, что Карабахский регион давно признан международным сообществом, как неотъемлемая часть Азербайджана, что нашло своё подтверждение в 4 резолюциях СБ ООН, официальных документах ОБСЕ и других международных организаций.

Продолжая обманывать граждан Армении, а также армян проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, "защитник" прав человека пытается вселить в них "надежду" на то, что возможен реванш, нужно только немного потерпеть вместо того, чтобы честно и правдиво сказать о том, что возврата назад не будет и нужно стремиться к диалогу и примирению.

Увы дурная наследственность, доставшаяся К. Григорян вместе с кабинетом от А. Татояна, продолжает своё дело и толкает ее на пагубный путь предшественника, который был непримиримым "ястребом".

Кстати господин А. Татоян покинув свой пост, не отказался от пагубных привычек обвинять во всем Азербайджан и "проклятых" тюрков. Вот и недавно он пытался вновь напомнить о себе, стараясь выдать обыкновенную аварию на газопроводе как "террористический акт" со стороны азербайджанских властей, которые видите ли, имеют "намерения изгнать сто тысяч армян" Карабахского региона со "своей земли".

Но тут, как всегда, Армана подвело его всезнайство и зазнайство, так как с математикой у него не все в порядке, также как с географией и другими науками. Вот почему искусственно завышая численность армянского населения, он пытается под этим соусом сорвать крупный куш у состоятельных зарубежных дядей, которым он понравился своей непримиримостью, на "ремонт" газопровода.

Не даром уходя с работы, вместе с ним ушли и большинство его сотрудников, получавшие пухлые конверты от босса, которые подбрасывали богатые буратино из-за бугра. Вот и К. Григорян мечтает о таких же конвертах, чтобы прибарахлиться в дорогих зарубежных бутиках в ходе предстоящих зарубежных поездок, для чего она сразу же бросилась вперёд в атаку, забыв о том, что глава армянского Правительства в последнее время делает заявления совсем в другом духе, говоря о возможности договориться и наладить экономическое сотрудничество в ответ на мирные инициативы Президента Ильхама Алиева.

Если К. Григорян пока ещё не поняла, что никто в мире не собирается поддерживать экспансионистские притязания на азербайджанские территории, то это показатель ее недальновидности и некомпетентности. Так что время вскоре покажет насколько дух Армана выветрился из кабинета К. Григорян. В противном случае ее ждёт печальный конец армянского Бисмарка, который остался у разбитого корыта и без каких-либо перспектив на будущее.