Сколько всего мин обнаружено в Карабахе?

Части и подразделения Инженерных войск ВС Азербайджана продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в целях обеспечения безопасности движения автотранспорта инженерно-саперные подразделения очищают дороги на освобожденных территориях от мин, прокладывают новые дороги для снабжения наших воинских частей, расположенных в горах и на труднопроходимой местности.

Одновременно ведутся работы по разминированию посевных площадей.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений с начала 2022 года было очищено от мин более 955 га освобожденных земель, обнаружено 233 мины и неразорвавшихся боеприпаса.

В целом инженерно-саперные подразделения очистили за весь период от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 14 448 га освобожденных территорий, обнаружили и уничтожили 6 092 противопехотные и 2 159 противотанковых мин, а также 9 237 неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении.