Роль Президента Ильхама Алиева в сближении Турции и Израиля беспрецедентна

В Баку никогда не скрывали, что хотят видеть друзьями своих близких союзников - Турцию и Израиль. О практических действиях в этом направлении не говорилось, но работа шла, чего не отрицали и израильские дипломаты. Позицию Баку в этом вопросе ранее выразил в интервью Israel HaYom помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заявивший, что "Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья реально дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан всегда будет это приветствовать".

И 9 марта состоялся исторический, первый за многие годы визит Президента Израиля в Анкару.

"У треугольника Баку-Иерусалим-Анкара очень большое будущее. Мы имеем огромные перспективы для сотрудничества, за нами стоит славное прошлое, прекрасное настоящее и фантастические перспективы вместе предотвращать общие угрозы и вместе развиваться, - сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

Визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Анкару, безусловно, знаковый в израильско-турецких отношениях. К сожалению, в последние 15 лет эти отношения не отмечались позитивными моментами, были отозваны послы, было непонимание, взаимная критика, порой очень жесткая. Но при этом товарооборот между странами постоянно рос.

Анкара и Тель-Авив стремятся к возобновлению политического диалога - Эрдоган

Анкара и Тель-Авив стремятся к возобновлению политического диалога - Эрдоган

Нынешний визит говорит, прежде всего, о том, что общие проблемы и общие вызовы, которые бросает сегодняшний день, более серьезны, чем имеющее место противостояние и непонимание. Все непонимание между этими странами, как известно, связано с полестино-израильским конфликтом. Это - внутренняя проблема Израиля, и Анкару не устраивало, как он ее решает. Был, как все помнят, инцидент с кораблем "Мави мармара", который вез гуманитарную помощь в сектор Газа, контролируемый террористической организацией Хамас. Корабль был захвачен израильскими пограничниками, возник конфликт с вооруженными людьми, находившимися на корабле, были жертвы.

Сегодня мы видим, что два президента встретились. Значит, эти инциденты позади. Мы видим, что угрозы, которые есть для Турции и для Израиля, схожи. Мы видим, что схожи интересы двух стран в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Мы видим, что кооперация в военной и разведывательной сферах, которая прекратилась после инцидента 15-летней давности, очень важна. Мы видим, что оба государства хотят возобновить и вернуть свои отношения на тот уровень, который имелся до инцидента с кораблем.

Я приветствую гибкость турецкого Президента Реджеба Тайипа Эрдогана, который позвонил Президенту Израиля, пригласил его и организовал эту встречу. Который старается сгладить все шероховатости, которые имели место, и двигаться вперед.

Беспрецедентна роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда стремился помирить два государства, сглаживать шероховатости. Ту же роль он играет, безусловно, и сегодня. Прирожденный дипломат, гениальный политик, человек скромный, который стоит за очень многими позитивными процессами, происходящими в мире. Роль Президента Ильхама Алиева в процессах, начавшихся между Израилем и Турцией, безусловно, очень большая и недооцененная. Но мы все должны об этом помнить.

Израильско-азербайджанские отношения базируются на дружбе наших народов – Хикмет Гаджиев

Израильско-азербайджанские отношения базируются на дружбе наших народов – Хикмет Гаджиев

Считаю, что у треугольника Баку-Иерусалим-Анкара очень большое будущее. Мы имеем огромные перспективы для сотрудничества, за нами стоит славное прошлое, великолепная история, в которой никогда не было погромов и дискриминации евреев, прекрасное настоящее и фантастические возможности вместе предотвращать общие угрозы, вместе развиваться, в том числе в военном плане, в плане высоких технологий, обмена разведданными и, конечно же, в плане бизнеса, науки, академического прогресса, образования и обмена опытом. Все это вместе взятое, на мой взгляд, представляет собой невероятную ситуацию, просто фантастический потенциал. И я очень надеюсь, что он будет реализован.

Между тюрками и евреями отношения были прекрасными на протяжении всей истории. Достаточно напомнить историю Хазарского каганата, тюркской империи, принявшей иудаизм в 9-м веке нашей это. Тюркско-иудейская империя спасла евреев от жутких погромов в Византии и дискриминации в Арабском Халифате. Далее, колоссальнейшая веха, которую евреи помнят. Это роль османского султана Баязида второго, который в 1492 году спас евреев Испании, изгнанных из этой страны за отказ принять христианства. Султан перевез десятки тысяч евреев кораблями в Османскую империю. Так же нашли пристанище евреи, изгнанные из Португалии. Турецкий султан их спас, дал равные права, возможность работать и жить в Турции. Необходимо напомнить и об огромной роли турецких и азербайджанских дипломатов, спасавших евреев от нацистов в годы Второй мировой войны, Холокоста.

Мы помним прекрасные отношения наших стран и хотим, чтобы все это вернулось на круги своя.     

Лейла Таривердиева