Роль Президента Ильхама Алиева в сближении Турции и Израиля беспрецедентна

В Баку никогда не скрывали, что хотят видеть друзьями своих близких союзников - Турцию и Израиль. О практических действиях в этом направлении не говорилось, но работа шла, чего не отрицали и израильские дипломаты. Позицию Баку в этом вопросе ранее выразил в интервью Israel HaYom помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заявивший, что "Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья реально дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан всегда будет это приветствовать".

И 9 марта состоялся исторический, первый за многие годы визит Президента Израиля в Анкару.

"У треугольника Баку-Иерусалим-Анкара очень большое будущее. Мы имеем огромные перспективы для сотрудничества, за нами стоит славное прошлое, прекрасное настоящее и фантастические перспективы вместе предотвращать общие угрозы и вместе развиваться, - сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

Визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Анкару, безусловно, знаковый в израильско-турецких отношениях. К сожалению, в последние 15 лет эти отношения не отмечались позитивными моментами, были отозваны послы, было непонимание, взаимная критика, порой очень жесткая. Но при этом товарооборот между странами постоянно рос.

Нынешний визит говорит, прежде всего, о том, что общие проблемы и общие вызовы, которые бросает сегодняшний день, более серьезны, чем имеющее место противостояние и непонимание. Все непонимание между этими странами, как известно, связано с полестино-израильским конфликтом. Это - внутренняя проблема Израиля, и Анкару не устраивало, как он ее решает. Был, как все помнят, инцидент с кораблем "Мави мармара", который вез гуманитарную помощь в сектор Газа, контролируемый террористической организацией Хамас. Корабль был захвачен израильскими пограничниками, возник конфликт с вооруженными людьми, находившимися на корабле, были жертвы.

Сегодня мы видим, что два президента встретились. Значит, эти инциденты позади. Мы видим, что угрозы, которые есть для Турции и для Израиля, схожи. Мы видим, что схожи интересы двух стран в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Мы видим, что кооперация в военной и разведывательной сферах, которая прекратилась после инцидента 15-летней давности, очень важна. Мы видим, что оба государства хотят возобновить и вернуть свои отношения на тот уровень, который имелся до инцидента с кораблем.

Я приветствую гибкость турецкого Президента Реджеба Тайипа Эрдогана, который позвонил Президенту Израиля, пригласил его и организовал эту встречу. Который старается сгладить все шероховатости, которые имели место, и двигаться вперед.

Беспрецедентна роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда стремился помирить два государства, сглаживать шероховатости. Ту же роль он играет, безусловно, и сегодня. Прирожденный дипломат, гениальный политик, человек скромный, который стоит за очень многими позитивными процессами, происходящими в мире. Роль Президента Ильхама Алиева в процессах, начавшихся между Израилем и Турцией, безусловно, очень большая и недооцененная. Но мы все должны об этом помнить.

Считаю, что у треугольника Баку-Иерусалим-Анкара очень большое будущее. Мы имеем огромные перспективы для сотрудничества, за нами стоит славное прошлое, великолепная история, в которой никогда не было погромов и дискриминации евреев, прекрасное настоящее и фантастические возможности вместе предотвращать общие угрозы, вместе развиваться, в том числе в военном плане, в плане высоких технологий, обмена разведданными и, конечно же, в плане бизнеса, науки, академического прогресса, образования и обмена опытом. Все это вместе взятое, на мой взгляд, представляет собой невероятную ситуацию, просто фантастический потенциал. И я очень надеюсь, что он будет реализован.

Между тюрками и евреями отношения были прекрасными на протяжении всей истории. Достаточно напомнить историю Хазарского каганата, тюркской империи, принявшей иудаизм в 9-м веке нашей это. Тюркско-иудейская империя спасла евреев от жутких погромов в Византии и дискриминации в Арабском Халифате. Далее, колоссальнейшая веха, которую евреи помнят. Это роль османского султана Баязида второго, который в 1492 году спас евреев Испании, изгнанных из этой страны за отказ принять христианства. Султан перевез десятки тысяч евреев кораблями в Османскую империю. Так же нашли пристанище евреи, изгнанные из Португалии. Турецкий султан их спас, дал равные права, возможность работать и жить в Турции. Необходимо напомнить и об огромной роли турецких и азербайджанских дипломатов, спасавших евреев от нацистов в годы Второй мировой войны, Холокоста.

Мы помним прекрасные отношения наших стран и хотим, чтобы все это вернулось на круги своя.

Лейла Таривердиева