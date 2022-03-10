https://news.day.az/politics/1443260.html Армяне обстреляли Агдам, Ходжавенд и Физули - вторая провокация за день
Армяне обстреляли Агдам, Ходжавенд и Физули - вторая провокация за день
10 марта с 09.50 до 17.10 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергли обстрелу с применением стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии в указанных направлениях предприняли адекватные ответные меры.
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