Армяне обстреляли Агдам, Ходжавенд и Физули

- вторая провокация за день

10 марта с 09.50 до 17.10 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергли обстрелу с применением стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии в указанных направлениях предприняли адекватные ответные меры.