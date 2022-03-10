Азербайджано-турецкие отношения охватывают все сферы жизни

Азербайджано-турецкие отношения находятся на самом высоком уровне. Они охватывают все сферы нашей жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире программы "İş vaxtı" на телеканале ARB-24.

Он отметил, что азербайджано-турецкие отношения имеют исторические и культурные корни.

"Говоря об азербайджано-турецких отношениях, мы в целом отмечаем их пользу непосредственно для двух этих государств. Но если взглянуть глубже, то можно увидеть, что эти отношения важны не только для Азербайджана и Турции, но и для всего региона. После Победы в Карабахе Азербайджан продемонстрировал всем свою приверженность миру не только словами, но и проводимыми там работами по созиданию", - сказал Руфиз Хафизоглу.