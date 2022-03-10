Благосостояние региона является одним из приоритетных вопросов для Баку и Анкары

Благосостояние региона является одним из приоритетных вопросов для Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в четверг в Администрации Президента Турции.

"После победы в Отечественной войне Азербайджан создал в регионе новую реальность, и эту реальность все принимают", - сказали в Администрации.

Было отмечено, что после победы Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева еще раз доказал миру, что придает большое значение развитию региона.

"Строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, еще раз показывают, что Азербайджан является государством-строителем и желает развития региона, того, чтобы народы жили в мире", - отметили в Администрации.

Было подчеркнуто, что Турция и Азербайджан, как и прежде, будут поддерживать друг друга во всех вопросах.

"Азербайджано-турецкие отношения являются гарантией стабильности в регионе и будут и впредь развиваться. Эти отношения не направлены против какого-либо государства. Азербайджан не только самый надежный союзник Турции, но и братское государство", - сказали в Администрации Президента Турции.