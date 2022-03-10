Байрамов и Лавров обсудили реализацию трехсторонних заявлений

10 марта "на полях" Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.

Министры обсудили дальнейшие шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной 22 февраля лидерами двух стран в ходе официального визита в Россию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., в частности, касающихся запуска процесса делимитации азербайджано-армянской границы, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, а также решения гуманитарных задач.

Условлено вести дело к скорейшему проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3".

Затронут ряд тем международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.