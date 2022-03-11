Отношения Азербайджана и Турции не имеют аналогов в мире

Азербайджано-турецкие отношения не имеют и никогда не будут иметь аналогов в мире, потому что это не просто связи, основанные на общности языка, истории и культуры. Как далекая, так и недавняя история сегодня подтверждает, что для настоящей дружбы и братства недостаточно иметь общность языка, корней и культуры. С этой точки зрения азербайджано-турецкие отношения основаны не только на общих ценностях, но и на лояльности, доверии, на проявлении всех этих высоких моральных качеств в характере и поступках лидеров обеих стран.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, именно по этой причине, несмотря на высочайший уровень двусторонних отношений, было ожидаемо, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию будет иметь большое значение и находиться в центре внимания всего мира.

"Тот факт, что встреча глав Турции и Азербайджана продолжалась более четырех часов, перечень обсуждаемых вопросов еще раз подтверждают, что мы находимся на важнейшем этапе пути.

Проекты, которые реализуют и планируют реализовать Азербайджан и Турция, предназначены не только для этих двух братских стран, но и для обширного субрегиона, народов, объединенных общими ценностями и судьбами", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что безопасное будущее не только тюркского мира, но и дружественных народов, проживающих с нами на одной территории на протяжении всей истории, обеспечивается стратегическими целями и дорожными картами, поставленными и подготовленными Азербайджаном и Турцией.

"Думаю, что между визитом Президента Ильхама Алиева в Турцию и ожидаемым визитом Президента братской страны в Азербайджан будут предприняты важные шаги на пути к достижению стратегических целей двух стран, и мы сможем стать свидетелями еще одного исторического события во время очередного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан", - добавил Мирзабейли.