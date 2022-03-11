Армяне обстреляли сразу 5 районов Азербайджана

С 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции Азербайджанской Армии с перерывами подвергались обстрелу с разных направлений.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия с перерывами вёлся обстрел позиций Азербайджанской Армии в Физулинском, Ходжавендском, Агдамском и Ходжалинском направлениях.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных вблизи населенных пунктов Зеркенд, Ашагы Шорджа, Азизли Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбина и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской Армии нет.

В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.