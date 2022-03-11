В Азербайджан прибыла миссия в составе экспертов ООН, ЕС и ВБ

В Азербайджан прибыла миссия в составе экспертов ООН, Европейского союза (ЕС) и Всемирного банка (ВБ) для оценки потребностей восстановления и реконструкции на освобожденных азербайджанских территориях на основе методологии Оценки путей восстановления и развития мира (RPBA).

Как передает Day.Az, в ходе визита эксперты ознакомятся с работами в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В рамках визита члены делегации встретились с руководством Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и руководителями рабочих групп, действующих при центре.

На встрече заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов рассказал о деятельности Координационного штаба и подчеркнул важность существующего межведомственного координационного механизма в осуществлении восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

Выступая на встрече, спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов сообщил, что прибывшие в составе миссии эксперты ознакомятся с проделанными работами на освобожденных территориях.

Затем эксперты были ознакомлены с информацией об очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, подготовке генеральных планов городов, создании инфраструктуры связи и транспорта, энергообеспечении, экологической ситуации и восстановлении лесов, нынешнем состоянии и восстановлении памятников истории и культуры, проводимых работах по возвращению граждан на освобожденные территории.

По итогам визита экспертная миссия подготовит предварительный отчет.