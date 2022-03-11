Баку и Анкара определяют политико-экономическую повестку дня в регионе

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Азербайджан является важнейшим игроком на мировой политической арене. Наша страна, будучи безусловным региональным экономическим лидером, играет самую активную роль в процессах, определяющих мировую политико-экономическую повестку дня. Очередным доказательством чему стал рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию. Авторитет которой в мире стремительно растет.

Как известно, Президент Турции Тайип Эрдоган и Президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, длившиеся 45 минут. Была обсуждена региональная проблематика, в том числе "спецоперация" России в Украине. В ходе беседы Президент Эрдоган указал на важность того, чтобы Турция выступала в качестве посредника в поиске решения российско-украинского кризиса на случай его дальнейшего углубления.

И тут нельзя не вспомнить о том, что Азербайджан является государством, пользующимся большим доверием и уважением, как в Москве, так и в Киеве. Не зря же Президент Украины Володимир Зеленский не раз указывал Баку в качестве места проведения очередного раунда российско-украинских переговоров. Учитывая все эти обстоятельства, вовсе не удивительной выглядит новость о том, что в ходе встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся обмен мнениями о событиях в Украине.

Баку и Анкара выступают с единых позиций и в этом вопросе. Президенты наших стран прилагают огромные усилия для предотвращения кошмарной войны в самом центре Европы. Это и есть показатель эффективности политики "один народ-два государства", направленной на достижение цели не регионального, а мирового значения. При этом Азербайджан и Турция совместно решают и такой важный вопрос, как обеспечение энергетической безопасности Европы.

Мы прекрасно помним, что Евросоюз приветствовал бы увеличение поставок природного газа в Европу Азербайджана до 10 миллиардов кубометров в год. Мы не раз слышали о том, что у ЕС тесные отношения с Азербайджаном, который является надежным поставщиком энергии. Статус надежного партнера в столь сложное время, когда рушатся многие планы и проекты, когда политико-экономическая турбулентность в мире крайне высока, это очень высокая оценка.

Оценка, данная за реальные достижения нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева. Роль которого в реализации проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута невозможно переоценить. Этот маршрут важен не только для стран региона, но и для государств, не имеющих выхода к морю. Важен он и с точки зрения создания логистики между Китаем и Европой.

Что также является свидетельством роста важности для мира как Азербайджана, так и Турции. Рост авторитета наших государств видят и во всем тюркском мире. Эффективное сотрудничество Баку и Анкары повышает и авторитет Организации тюркских государств (ОТГ). Не удивительно, что около 15 стран изъявили желание установить разные форматы сотрудничества с ОТГ. Это говорит о высоком доверии к данной организации, о росте ее международного имиджа. Как видим, Азербайджан и Турция увеличивают значимость и роль всего тюркского мира.

Рассуждая шире, замечу, что Азербайджан реализует стратегический курс, направленный на обеспечение сотрудничества и мира, создание устойчивой системы безопасности в региональном и глобальном масштабах путем коренного изменения геополитических и геоэкономических реалий на Южном Кавказе. Братская Турция всегда оказывала высокую поддержку Азербайджану в этом процессе. Это нашло свое отражение и в Шушинской декларации, которая утверждена парламентами наших стран.

Ее подписание и ратификация уже оказывает и еще окажет поистине историческое, колоссальное влияние на всю геополитическую архитектуру не только нашего региона, но и всего мира. В целом же, союз Азербайджана и Турции является эталонным показателем братских, взаимовыгодных отношений, которые помогают противостоять любым трудностям, вызовам. Они отрезвляют недругов наших стран. Они гарантируют мир, спокойствие и устойчивое развитие Азербайджану и Турции.

И нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию является очередным важным эпизодом в деле достижения столь глобальной и актуальной цели. Пройдут десятилетия, века и наши благодарные потомки будут вспоминать о том, кто превратил Азербайджан в столь важную для мира, развитую, экономически мощную, имеющую сильнейшую армию в регионе страну. Они скажут спасибо Президенту нашей страны Ильхаму Алиеву.