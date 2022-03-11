Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ процесс восстановления Карабаха

11 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Стороны на встрече обменялись мнениями о различных аспектах повестки дня, сотрудничестве между Азербайджаном и ОБСЕ, процессе восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях, а также последних событиях в регионе.

Байрамов проинформировал генсека ОБСЕ о работе, проделанной Азербайджаном по восстановлению освобожденных территорий, в особенности в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Министр также рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации трехсторонних заявлений.

Стороны обсудили и вопросы, связанные с возможным участием ОБСЕ в процессах строительства и реинтеграции на постконфликтном этапе.

Кроме того, глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили другие региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении МИД.