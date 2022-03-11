Азербайджан и ОЭС обсудили энергетическое сотрудничество

11 марта в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на МИД, министр высоко оценил итоги последнего Ашхабадского саммита ОЭС. Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией и в стране размещаются две специализированные структуры ведомства. Также было подчеркнуто значение создания Центра по "зеленой энергии" организации в Азербайджане, подписание государствами-членами устава центра и начало его деятельности в ближайшее время.

Глава МИД отметил важность решения вопросов, проистекающих из итогов Ашхабадского саммита, в частности касательно экономических, транспортных связей в рамках ОЭС, а также сотрудничества в энергетической сфере.

Генсек ОЭС, в свою очередь, отметил вклад Азербайджана в сотрудничество с организацией, высоко оценил отправку азербайджанских дипломатов в секретариат ОИС. Он также подчеркнул, что связи в сферах энергетики и экономики являются основными вопросами, стоящими на повестке дня ОЭС, подчеркнул важность роли Азербайджана в этих сферах.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.