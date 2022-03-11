В Анталье состоялось открытие Дипломатического форума.

Как передает Day.Az, в этом году в форуме принимают участие 17 глав государств и правительств, 80 министров и 39 представителей международных организаций.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в форуме примут участие представители 75 стран.

Отметим, что вчера в Анталье прошла первая за время конфликта между Россией и Украиной встреча министров иностранных дел этих стран.