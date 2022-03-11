https://news.day.az/politics/1443560.html В Анталье состоялось открытие Дипломатического форума
В Анталье состоялось открытие Дипломатического форума
В Анталье состоялось открытие Дипломатического форума.
Как передает Day.Az, в этом году в форуме принимают участие 17 глав государств и правительств, 80 министров и 39 представителей международных организаций.
По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в форуме примут участие представители 75 стран.
Отметим, что вчера в Анталье прошла первая за время конфликта между Россией и Украиной встреча министров иностранных дел этих стран.
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