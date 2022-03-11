Агдамские фермеры поблагодарили Президента Ильхама Алиева за ускоренные работы по организации процесса орошения

Посевные площади в Агдаме будут орошаться из источников на освобожденных от оккупации территориях. Соответствующими ведомствами в связи с этим ведется подготовка. До 44-дневной Отечественной войны процесс орошения посевных площадей в неоккупированной части Агдама занимал довольно длительное время. Территория, на которой находятся Хачынчайское и Агдамкендское водохранилища, контролировалась оккупантами. Собеседник Trend, многие годы занимающийся фермерской деятельностью, рассказал, что в тот период поля орошались посредством артезианских скважин, передает Day.Az.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend ознакомилась с работами, проводимыми на посевных площадях в Агдаме, пообщалась с фермерами.

После освобождения от оккупации азербайджанских земель армией страны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева использование водных источников в этих районах облегчило работу фермеров. Фермеры поблагодарили главу государства за ускоренные работы по организации процесса орошения. Теперь они смогут своевременно орошать посевные площади. Фермеры рассказали съемочной группе Trend, что вода из источников на освобожденных территориях богата минеральными веществами, что позволит добиться высокой продуктивности в процессе посева.

В настоящее время Агдамское управление механического орошения обеспечивает орошение сельскохозяйственных культур на 35,4 тыс. гектаров. Кроме того, водой обеспечиваются 75 тыс. человек. На балансе управления 986 субартезианских скважин, 4 насосные станции, 192 гидротехнических сооружения, 365 км оросительных каналов. Фермеры рассказали, что несколько лет назад эти субартезианские скважины были очень продуктивными, однако серьезные проблемы возникли после оккупации земель страны. В настоящее время эти водные источники очищаются от мин. В текущем году эти источники планируется использовать в орошении при посевном процессе. Но на этом работа не заканчивается. На артезианских скважинах будет установлено современное оборудование, и деятельность в этом направлении уже началась.

Отметим, что в настоящее время в Агдаме уже идет подготовка к посеву хлопчатника.