Антиазербайджанская резолюция Европарламента - очередное проявление кризиса международного права

Последнюю резолюцию Евопарамента не стоит воспринимать как какое-то фатальное поражение азербайджанской дипломатии. Данная ситуация - это стимул для азербайджанской дипломатии активизировать работу в этом направлении, продумать новые формы и методы, подключить дополнительные группы поддержки, аутсорсинговые структуры. Ничего фатального нет, но есть, куда стремиться и куда развиваться.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, комментируя принятую 10 марта ЕП резолюцию, в которой Азербайджан осуждается за якобы уничтожение "армянского наследия" на освобожденных территориях.

Объясняется все достаточно просто. Газ газом, а те структуры и персоналии, которые связаны с темой энергетики и с Азербайджаном, это одна песня, а депутаты Европарламента - песня совсем другая. Резолюция готовилась не один день. За это время у армянской диаспоры была возможность активизировать свои связи в ЕП, поработать с этими людьми. Принятие такой резолюции - это во многом плод усилий армянской диаспоры и лобби. Депутаты, которые принимали такую резолюцию, вряд ли вообще думали о реакции на это Азербайджана. Но реакция Баку должна быть, это будет очень своевременно и правильно.

Что касается самой резолюции как акта, то это, скажу вам, не смертельно. И европейские структуры, и ООН принимают резолюции грозные и жесткие, однако далеко не все они исполняются и далеко не на все бывает реакция. Сейчас налицо кризис международного права, в том числе дипломатических и международных структур, которые реализуют принятые нормы и правила. Сейчас период хаоса, поэтому не думаю, что резолюция ЕП - это смертельно.

Проблема тут прослеживается, но она не в резолюции. Я полагаю, что если азербайджанская диаспора не справляется с функциями лоббиста - а она действительно не справляется - я бы рекомендовала как специалист по "мягкой силе" задействовать пулы друзей Азербайджана. У Азербайджана есть друзья и он мог бы привлечь их к лоббированию своих интересов. Это могут быть представители титульного населения, влиятельных деловых кругов, бизнесмены, политики, деятели культуры, не обязательно азербайджанцы, не обязательно турки. Можно составить определенную программу. Полагаю, что это было бы интересно. Готова лично в этом поучаствовать, причем, совершенно безвозмездно.

Армянство, независимо от происходящего в мире, свои позиции не теряет. Это сеть. Это не российская диаспора, где сидят люди в наспех созданных организациях и ждут денег из Москвы, или, как мне сказала одна дама из удаленной страны, а что ей уходить из такой организации при посольстве, если ей раз в год дают бесплатный билет и она может к маме съездить... Армянская диаспора - это влиятельная самодостаточная сеть, которая подчиняется законам саморазвития. Конечно, они испытали шок от случившегося в 2020 году в Карабахе. Но, скажу вам, они прекрасно себя будут чувствовать и без Армении. Знаете, как они говорят? Они говорят: ну ничего, если не получился эксперимент с государством на одной части суши, может быть, получится в другом месте.

Армянской диаспорой надо заниматься серьезно и готовить специалистов по ней в Азербайджане. В свое время в дипломатической академии МИДа я читала спецкурс для наших дипломатов по специфике работы с российской диаспорой за рубежом. Если в Азербайджане есть подобный интерес, можно подключить к этому и российских специалистов. Армянская диаспора становится все моложе, а специалисты по этой теме в Азербайджане и России становятся все старше.

Одним словом, последнюю резолюцию Евопарамента не стоит воспринимать как какое-то фатальное поражение азербайджанской дипломатии. Данная ситуация - это стимул для азербайджанской дипломатии активизировать работу в этом направлении, продумать новые формы и методы, подключить дополнительные группы поддержки, аутсорсинговые структуры. Ничего фатального нет, но есть, куда стремиться и куда развиваться.

Кстати, мы сейчас с моей коллегой из Молдовы, которую хорошо знают в Азербайджане, Аурелией Григориу заканчиваем совместную аналитическую работу "Современный этнический экстремизм и терроризм: специфика и тенденции развития". Этот материал на следующей неделе будет готов и я с удовольствием представлю его в Баку в ходе своей поездки в вашу страну, которая состоится в скором времени.

Лейла Таривердиева