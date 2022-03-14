Армения проводит явную политику заигрывания с НАТО

Взаимоотношения Никола Пашиняна и Франции имеют длительную историю сотрудничества. Это говорит о том, что нынешний премьер-министр и все руководство Армении было и остается прозападным. Недавний визит Пашиняна во Францию является лишь тому подтверждением.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя итоги форума с участием политического и экономического истеблишмента Армении и Франции, и предстоящие встречи главы МИД Армении в штаб-квартире НАТО.

"Это подтверждение того, что Армения проводит открытый профранцузский курс, являющаяся при том государством, входящим в организацию франкофонии. Поэтому, безусловно, мы видим то, что Пашинян ни в коем случае не отказывается от своих западных хозяев и подтверждает приверженность им", - заявил эксперт.

По мнению нашего собеседника, Армения уже давно проводит явную политику заигрывания со странами НАТО, это конечно же тревожит Москву.

"Тревожит на столько, что даже звучат слова о том, что на территории Карабаха должны быть миротворцы НАТО и о том, что на территории Армении должны быть подразделения НАТО. Армения принимает участие в учениях которые проводятся под патронажем НАТО.

Поэтому это вызов, особенно учитывая, что Армения является членом ОДКБ, фактически являющаяся альтернативой НАТО. Если Пашинян не видит своего политического будущего, то пусть продолжает дальнейшие действия в том же духе. Но при этом пусть будет уверен, что сам армянский народ снесет такого двуликого псевдолидера", - подытожил Антон Бредихин.

Махир Будагов