Милли Меджлис призвал Европарламент воздержаться от провокаций

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям сделал заявление по резолюции Европарламента от 10 марта 2022 года.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, 10 марта Европарламент принял очередную предвзятую по отношению к Азербайджану резолюцию.

"Эту резолюцию, преследующую цель обмануть международное сообщество, можно однозначно назвать "очередным закатом европейской демократии". Резолюция Европарламента полностью отрицает вандализм, совершенный Арменией против культурного наследия Азербайджана за 30-летний период оккупации", - отмечается в заявлении.



Подчеркнуто, что наводит на размышления то, что Европейский парламент в своей резолюции неоднократно ссылающийся на ЮНЕСКО, но отрицающий отмеченные факты и обвиняющий Азербайджан в препятствовании миссии ЮНЕСКО, ни разу за прошедшие годы не поднял вопрос о результатах оккупации Арменией азербайджанских земель, вандализме, совершенном против культурного наследия Азербайджана:

"Нынешняя резолюция Европарламента противоречит не только принципам международного гуманитарного права, но и принятым Евросоюзом принципам, которые против уничтожения культурных и религиозных памятников. Европарламент представляет культурные памятники, которые, как он утверждает, принадлежат армянам, как часть их древнего христианского наследия и общего наследия человечества. Образ мышления, при котором отрицается разрушение и серьезное повреждение 67 мечетей во время оккупации, а также разрушение памятников исламской культуры, способствует очень опасным тенденциям, поощряя религиозную и расовую дискриминацию.

Эта резолюция Европарламента - обычный клочок бумаги, который не затмит высокие национальные, духовные и культурные ценности азербайджанского народа. Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно осуждает попытку Европарламента распространять предвзятую ложную информацию и призывает его воздерживаться от провокаций, которые нанесут ущерб процессу нормализации в регионе".