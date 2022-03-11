https://news.day.az/politics/1443625.html В парламенте Болгарии принята Декларация в связи с Ходжалинским геноцидом
В парламенте Болгарии принята Декларация в связи с Ходжалинским геноцидом
В парламенте Болгарии принята Декларация в связи с Ходжалинским геноцидом.
Об этом Day.Az сообщило посольство Азербайджана в Болгарии.
Было отмечено, что 10 марта 2022 года в Народном Собрании Болгарии была принята Декларация в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В декларации почтена память 613 человек, убитых в результате Ходжалинской резни, а также более тысячи раненых и пропавших без вести.
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