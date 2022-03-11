В парламенте Болгарии принята Декларация в связи с Ходжалинским геноцидом.

Об этом Day.Az сообщило посольство Азербайджана в Болгарии.

Было отмечено, что 10 марта 2022 года в Народном Собрании Болгарии была принята Декларация в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В декларации почтена память 613 человек, убитых в результате Ходжалинской резни, а также более тысячи раненых и пропавших без вести.