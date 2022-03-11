https://news.day.az/politics/1443627.html Военные атташе ознакомились с процессом производства оружия в Азербайджане - ФОТО
Военные атташе ознакомились с процессом производства оружия в Азербайджане - ФОТО
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств побывали в научно-производственном предприятии "Иглим".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, гостям была предоставлена возможность понаблюдать за процессом производства продукции военного назначения.
Военные атташе также ознакомились с выставкой произведенной продукции военного назначения.
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