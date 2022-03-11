Военные атташе ознакомились с процессом производства оружия в Азербайджане

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств побывали в научно-производственном предприятии "Иглим".

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, гостям была предоставлена возможность понаблюдать за процессом производства продукции военного назначения.

Военные атташе также ознакомились с выставкой произведенной продукции военного назначения.