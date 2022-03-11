https://news.day.az/politics/1443649.html Халаф Халафов об эвакуации граждан Азербайджана из Украины
Халаф Халафов об эвакуации граждан Азербайджана из Украины
С использованием всех имеющихся возможностей организуется эвакуация граждан Азербайджана из Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в пятницу замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
По его словам, в связи с этим активно работают посольства страны.
Замминистра отметил, что МИД проводит скоординированную деятельность вместе с соответствующими структурами.
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