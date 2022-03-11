Халаф Халафов об эвакуации граждан Азербайджана из Украины

С использованием всех имеющихся возможностей организуется эвакуация граждан Азербайджана из Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в пятницу замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, в связи с этим активно работают посольства страны.

Замминистра отметил, что МИД проводит скоординированную деятельность вместе с соответствующими структурами.