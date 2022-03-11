Уровень азербайджано-иранских отношений вызывает удовлетворение, динамично развивается двустороннее сотрудничество. Даже в условиях пандемии товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов. 2050 иранских компаний успешно работают в Азербайджане, пользуясь благоприятной бизнес-средой в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 15-м заседании Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Он отметил, что иранские компании будут работать на освобожденных от оккупации территориях.

"Иранские компании также будут привлечены к восстановительным работам на освобожденных территориях. В эти дни они приступят к реализации ряда проектов", - добавил Мустафаев.