Отношения между Азербайджаном и Великобританией основываются не только на сотрудничестве в энергосекторе

Отношения между Азербайджаном и Великобританией основываются не только на сотрудничестве в энергетическом секторе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на мероприятии по случаю празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

"Связи между нашими странами развиваются также в областях культуры, образования и в других сферах", - сказал Шарп.

Посол добавил, что его страна продолжает поддерживать процесс разминирования на освобождённых от оккупации территориях.

Джеймс Шарп поблагодарил Президента Ильхама Алиева, выразив надежду, что отношения между двумя странами будут только крепнуть.