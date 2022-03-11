Незаконные армянские военные формирования должны быть выведены из Карабаха

Несмотря на завершение конфликта и восстановление территориальной целостности Азербайджана, имеют место случаи нарушения режима прекращения огня. Это не служит укреплению мира, и подобные явления должны быть устранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что незаконные армянские военные формирования однозначно должны быть выведены из Карабаха.

Должны быть устранены все обстоятельства, препятствующие миру, добавил замминистра.