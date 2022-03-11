Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье встретился с комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархели.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи министр рассказал о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в регионе, коснувшись также возможной роли ЕС в этом контексте.

Комиссар ЕС Оливер Вархели подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и важность энергетического сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями о событиях в Украине, путях выхода из кризиса в этой стране.

В то же время стороны, отметив сотрудничество с Европейским союзом и важные вопросы повестки дня, выразили намерение в связи со скорым завершением переговоров по новому соглашению, которое составит правовую основу отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.