США рискуют потерять Азербайджан: политика «двойных стандартов» во весь рост

Автор: Акпер Гасанов

Это не просто возмутительно, это преступно. Палата представителей и Сенат США в 2022 году предоставят Армении финансовую помощь в размере 45 млн. долларов, а Карабаху - в размере 2 млн. долларов, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Армянского конгресса США. Выделенные средства пойдут, в том числе, и на разминирование территорий. Впрочем, не важно, на что они пойдут.

Важно то, что мы имеем дело с откровенной провокацией, происходящей на фоне войны между Россией и Украиной, в которой США заняла позицию поддержки Украины. Правда, закрывать небо над ней, решив раз и навсегда вопрос безопасности мирных украинских граждан, США трусливо отказываются. Придумывают все новые и новые отговорки. И это при том, что президент Украины Владимир Зеленский многократно просил закрыть небо, дабы не было ударов с воздуха по больницам, детским садам, жилым домам.

Трусость США войдет в мировые учебники современной истории, как одна из самых позорных страниц в жизни нашей планеты. Трусость, которую руководство США прикрывают введением санкций против России и оказанием финансовой помощи Украине. Санкции не дадут ожидаемого эффекта, хотя и приведут к огромным экономическим и финансовым трудностям для РФ.

Но Украине от этого не легче. Ей нужна защита с воздуха. Здесь и сейчас. Но США на это, повторюсь, не идут. При этом, те же самые США, как видим, официально поддерживают карабахских сепаратистов. Выделение им финансовой помощи, вне зависимости от ее размера, является открытой поддержкой сепаратизма на территории Азербайджана. Карабахские сепаратисты ничем не отличаются от сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР", но вводя санкции против РФ за признание и поддержку "ДНР" и "ЛНР", США сами оказывают поддержку карабахским сепаратистам.

Да, не оружием и не военными инструкторами. Но, сам факт финансирования сепаратизма на территории независимого государства - вопиющий. Да, это не впервые имеет место. На протяжении многих лет, официально заявляя о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, США официально финансировали карабахских сепаратистов. Более того, немало граждан США посещали оккупированные территории Азербайджана, участвуя в разного рода шоу карабахских сепаратистов. Например, в "выборах" на оккупированных территориях нашей страны.

Казалось бы, после победы Азербайджана в 44-дневной войне, которая завершилась подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, США обязаны были пересмотреть свою ошибочную позицию, отказаться от порочной традиции финансирования остатков карабахских сепаратистов, но, как видим, происходит совсем иное. Имеет место демонстрация к итогам 44-дневной войны со стороны Соединенных Штатов.

Наша страна восстановила историческую справедливость, вернула находившиеся под оккупацией свои земли ценой жизни почти трех тысяч шехидов. В этой священной войне мы не только не увидели помощи от США, которые сейчас изображают обеспокоенность войной в Украине, корни которой как раз и лежат в потворстве, а наоборот, столкнулись с давлением со стороны американских политиков разного уровня, что само по себе есть пример двойных стандартов, возведенных в ранг традиции. Но то, что происходит сейчас - выход за всевозможные "красные линии". Ведь, заместитель председателя комитета по вопросам Армении в Конгрессе Адам Шифф и другие про-армянские конгрессмены ранее обратились с письмом, в котором призвали руководство подкомитетов Палаты представителей и Сената США по ассигнованиям на государственные и зарубежные операции и сопутствующие программы включить дополнительных 50 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи несуществующему "арцаху".

То есть, имеет место попытка игнорирования реальности. Нет никакого "арцаха". Есть Азербайджан и Ханкенди, как его часть. Посла США в Азербайджане обязательно нужно вызвать в МИД нашей страны, вручить ему ноту протеста и провести политико-географический ликбез. На кон поставлены государственные интересы Азербайджана. На кон поставлено и будущее азербайджано-американских отношений.

Да, я вовсе не преувеличиваю. Азербайджан играет важнейшую роль не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами. Наша страна является важным партнером ЕС в деле обеспечения его энергетической безопасности. Азербайджан является стратегическим союзником Турции, рост влияния которой в мире совершенно очевиден. И вот теперь, перед США стоит выбор - продолжать свою циничную и возмутительную политику поддержки карабахских сепаратистов или потерять нашу страну, как важного союзника. Не думаю, что карабахские сепаратисты могут быть важнее могущественного Азербайджана для США.