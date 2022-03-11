Азербайджан и Финляндия обсудили ситуацию в Украине

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обсудили различные аспекты повестки двустороннего сотрудничества между странами, а также сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

В ходе встречи Джейхун Байрамов подчеркнул важность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в политической плоскости.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, вопросам региональной и международной безопасности, а также по ситуации в Украине.