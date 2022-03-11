Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в Дипломатическом форуме в Анталье

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи министры обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, сотрудничества в рамках международных организаций, а также вопросы региональной безопасности.

Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений, министры подчеркнули высокий уровень политического диалога между двумя странами.

На встрече было выражено обоюдное согласие по расширению двусторонней договорно-правовой базы и укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других сферах, а также отмечено, что взаимные визиты глав государств и переговоры играют особую роль в развитии отношений между двумя странами.

Стороны отметили, что проведение заседания Совместной межправительственной комиссии между двумя странами, а также политических консультаций между министерствами иностранных дел придаст дополнительный импульс развитию отношений.

Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.