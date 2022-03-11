Азербайджан и Венесуэла обсудили двусторонние связи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией Гонсалесом, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обсудили вопросы повестки двусторонних отношений стран, а также сотрудничества на многосторонних платформах, включая Движение неприсоединения.

Стороны отметили перспективы расширения сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, а также важность расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Были особо подчеркнуты успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и выдвинутые главой государства инициативы глобального значения.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.