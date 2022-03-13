Исторический документ еще больше укрепит отношения между Тегераном и Баку

С учетом новых подвижек в ирано-азербайджанских отношениях, связи между двумя странами будут еще больше укрепляться.

Об этом сказал Trend генеральный директор Управления протокола МИД Ирана Мехди Хонардуст, передает Day.Az.

По его словам, основным направлением внешней политики Ирана является развитие отношений со странами региона. Важность отношений Ирана с соседними странами ни для кого не секрет.

Представитель министерства сказал, что Иран имеет обширные связи с Азербайджаном. В этом отношении Азербайджан имеет большое значение для Ирана.

"Иран в этой связи поддерживает дальнейшие усилия по укреплению экономических, политических отношений и отношений в области безопасности", - отметил гендиректор управления МИД.