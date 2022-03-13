Ни одна страна не имеет для Ирана такого значения, как Азербайджан.

Об этом сказал Trend официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини, передает Day.Az.

По его словам, новое правительство Ирана придает особое значение соседним странам. Между Ираном и Азербайджаном существуют прочные связи. Среди соседних стран Азербайджан занимает особое место для Ирана.

Аббасзаде Мешкини добавил, что после прихода к власти в Иране нового правительства две страны провели встречи на различных уровнях, в том числе на уровне президентов.

"МИД Ирана работает над устранением всех препятствий на пути укрепления отношений между двумя странами. В настоящее время препятствий для развития отношений между двумя странами практически нет. В связи с этим министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан представил в парламент специальный доклад об укреплении отношений, и в этом направлении предпринимаются шаги", - отметил он.

Иранский парламентарий отметил, что одной из задач Министерства нефти Ирана является налаживание отношений с Азербайджаном в нефтяной сфере. Во время встречи президентов Азербайджана и Ирана в столице Туркменистана Ашхабаде состоялись переговоры по укреплению отношений в сфере энергетики, и в связи с этим была достигнута договоренность. Исходя из этого, отношения Ирана с Азербайджаном в энергетической сфере могут достичь самого высокого уровня.