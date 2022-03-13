Ни одна страна не имеет для Ирана такого значения, как Азербайджан

Ни одна страна не имеет для Ирана такого значения, как Азербайджан.

Об этом сказал Trend официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини, передает Day.Az.

По его словам, новое правительство Ирана придает особое значение соседним странам. Между Ираном и Азербайджаном существуют прочные связи. Среди соседних стран Азербайджан занимает особое место для Ирана.

Аббасзаде Мешкини добавил, что после прихода к власти в Иране нового правительства две страны провели встречи на различных уровнях, в том числе на уровне президентов.

"МИД Ирана работает над устранением всех препятствий на пути укрепления отношений между двумя странами. В настоящее время препятствий для развития отношений между двумя странами практически нет. В связи с этим министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан представил в парламент специальный доклад об укреплении отношений, и в этом направлении предпринимаются шаги", - отметил он.

Иранский парламентарий отметил, что одной из задач Министерства нефти Ирана является налаживание отношений с Азербайджаном в нефтяной сфере. Во время встречи президентов Азербайджана и Ирана в столице Туркменистана Ашхабаде состоялись переговоры по укреплению отношений в сфере энергетики, и в связи с этим была достигнута договоренность. Исходя из этого, отношения Ирана с Азербайджаном в энергетической сфере могут достичь самого высокого уровня.