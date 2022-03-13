Минобороны Азербайджана предупредило пользователей соцсетей

В последние дни в социальных сетях распространяются видеоролики и фотографии, отражающие передвижение различной техники, принадлежащей азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, эти видео и фото являются старыми кадрами, снятыми во время Отечественной войны и различных прошедших учений.

"В настоящее время никакой передислокации и передвижения азербайджанской армии не осуществляется.

Дискуссии по этому вопросу приводят к формированию у общественности ошибочного представления, а также к разглашению военной и государственной тайны.

Призываем пользователей социальных сетей не поддаваться на подобные провокации, а также не распространять официально не подтвержденную информацию", - говорится в сообщении.