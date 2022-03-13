Азербайджан и Турция нацелены на мир и развитие в регионе - Джейхун Байрамов в интервью "Анадолу"
Шаги, предпринимаемые Турцией и Азербайджаном в вопросе нормализации отношений с Арменией, являются ярким свидетельством усилий по формированию атмосферы добрососедства в регионе.
Об этом агентству "Анадолу" заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся в Анталье для участия в Дипломатическом форуме в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на агентство.
Байрамов напомнил, что долгие годы основным препятствием в отношениях между Баку и Ереваном оставался фактор оккупации азербайджанских земель.
По его словам, после решения карабахской проблемы, Азербайджан предложил Армении пути нормализации отношений.
Глава МИД отметил, что Турция также выступила с идеей нормализации отношений с Арменией.
"Баку оказал полную поддержку позиции Анкары, что является очередным свидетельством того, что и Азербайджан, и Турция нацелены на прочный мир в регионе. Конечно, как и во всех иных вопросах, Баку и Анкара тесно координируют действия, консультируются. Важно, чтобы и в Армении это осознали. Координация политики Азербайджана и Турции не направлена против Армении или третьей страны. Наша цель - добиться позитивных результатов для всего региона, в том числе Турции, Азербайджана и Армении", - заявил Байрамов.
Дипломат подчеркнул, что Турция и Азербайджан выражают искренние намерения в нормализации отношений с Арменией.
Байрамов также прокомментировал итоги последнего визита Президента Азербайджана в Анкару (состоявшийся 10 марта).
По его словам, во время визита лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы, ситуацию в Карабахском регионе Азербайджане, Зангезурский коридор, а также обменялись мнениями о возможных шагах в сфере сотрудничества.
Байрамов также коснулся того, какой вклад Азербайджан может внести в энергобезопасность Европы и на какой стадии находятся переговоры с Европейским союзом.
Он отметил, что Азербайджан является очень важным партнером ЕС в сфере энергетики.
В последний год, по словам Байрамова, возрос интерес ЕС к Азербайджану в вопросе удовлетворения газовых потребностей европейских стран.
По его словам, процесс продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре