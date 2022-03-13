В Армении обрушилась альтернативная дорога

Автор: Мехти Ахмедзаде

Альтернативная Герус-Гафан дорога, которую строили в Армении, полностью обрушилась.

Об этом сообщила сегодня армянская газета "Грапарак". Информацию подтвердил мэр Воротана Сурен Оганджанян, который добавил, что дорога разрушена оползнем.

Ранее в Сети распространялись кадры, свидетельствовавшие о том, что грузовики не могут проехать по этой местности. На опубликованных кадрах грузовики еле двигаются с места и, фактически, не могут донести груз по месту назначения. Видео стало объектом насмешек со стороны граждан Армении. "Это не дорога, а сплошное недоразумение", - писали недовольные люди. Нелогичное решение армянских властей приносит огромные убытки жителям Армении.

Вызывает удивление, насколько упрямо ведет себя обиженный поражением в 44-дневной войне Ереван, лишь бы армяне не пользовались дорогой Герус-Гафан. Игнорируя и распространяя ложь о том, что участок дороги, проходящий через территорию Азербайджана, якобы закрыт, пытаясь по непонятным и нелогичным причинам пользоваться бездорожьем, армяне лишь нанесли себе материальный ущерб, ибо груз доходил очень долго (либо вообще не доезжал), а фурам наносился урон, на устранение которого потом тратились неимеющиеся и так средства.

Отметим, что азербайджанский участок дороги Герус-Гафан ни для кого не закрыт. Граждане Армении, иранские и другие фуры могут беспрепятственно проезжать по этому участку дороги, заплатив соответствующую пошлину и пройдя проверку ГПС, что намного выгоднее, чем нести материальные убытки, пытаясь проехать по горам грязи. Армянскому народу, живущему долгие годы в нищете ввиду агрессорской политики страны против Азербайджана, необходимо отказаться от реваншизма и детских обид. Карабахский конфликт завершен и надо думать о будущем и подписании мирного договора. Только тогда армянские предприниматели смогут зарабатывать больше и выйдут из плачевного состояния.

Напомним, что участок дороги Герус-Гафан после обретения независимости Азербайджаном и Арменией в 1991 году продолжал частично использоваться жителями приграничных азербайджанских и армянских населённых пунктов, несмотря на то, что дорога была небезопасной.

С начала фазы активных боевых действий в конце 1991 года армянским вооруженным формированиям удалось взять под контроль часть дороги, проходящей по азербайджанской территории, а после полной оккупации Губадлинского района в 1993 году полностью изгнать азербайджанское население.

После событий 1993-го года дорога стала использоваться армянской стороной, которая надеялась, что оккупация будет длиться вечно и ничто и никому возвращать не придётся.

Естественно, что при наличии такой удобной дороги как Герус-Гафан, никаких других автомобильных дорог Арменией не строилось, а находящаяся рядом альтернативная неасфальтированная проселочная дорога Татев-Агван (полностью проходящая по армянской территории) пришла в упадок из-за отсутствия средств на содержание. Средств, кстати, не было, потому что второй президент Роберт Кочарян грабил все подряд.

Потерпев поражение в войне и согласившись на условия капитуляции, Армения была вынуждена вывести свои войска с оккупированных территорий, которые в ходе боев не были ещё освобождены азербайджанской армией, в том числе из приграничной части Губадлинского района.

Таким образом, проходящая по территории Азербайджана часть дороги Герус-Гафан вернулась законному владельцу. Азербайджан, в качестве жеста доброй воли, на начальном этапе после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года не устанавливал КПП на этой дороге. Однако, после того, как армянские власти восприняли этот шаг как показатель слабости и стали внаглую гнать по ней транспортные средства с грузами (в том числе с топливом) для остатков незаконных воинских формирований, расположенных на территории, контролируемой российскими миротворцами в Карабахском регионе Азербайджана, все стало на свои места.

Согласно международному праву, Азербайджан использовал свои законные, суверенные права и установил посты таможенного, пограничного и фитосанитарного контроля на азербайджанской части дороги для упорядочивания транзитного автотранспортного движения. То есть, азербайджанский участок этой дороги не закрыт для армян, как это пытаются представить в Армении.