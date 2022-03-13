В переговорах между Азербайджаном и Арменией не должно быть третьей стороны

В переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией не должно быть необходимости в третьей стороне.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Дипломатическом форуме в Анталии.

"Мы говорим о мире и стабильности. Но для этого в Армении должно быть то же понимание. На мой взгляд, в переговорах по мирному соглашению не должно быть необходимости в третьей стороне. Азербайджан и Армения должны сесть за один стол и провести переговоры", - сказал министр.