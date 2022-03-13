Началась поездка иностранных журналистов в Агдам

Началась поездка иностранных журналистов в город Агдам. Поездка была организована Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация, прибывшая в Агдам, сначала посетила комплекс "Имарат" Панахали хана. Во время визита в Агдам иностранные журналисты после посещения комплекса Панахали хана "Имарат", Агдамского музея хлеба, Агдамской Джума-мечети, развалин Агдамского драматического театра ознакомятся с реставрационно-восстановительными работами, проведенными в Агдаме.

Перед прибытием в Агдам представители иностранных СМИ посетили Физули и Шушу. В состав делегации входят Ибрагим Тарик Алькайс "Ар-Рияд" (Королевство Саудовская Аравия), Мансур Шакер Мансур Мохаммед Ахмед Альсетри "Аль-Айям" (Бахрейн), Унникришнан Пуравангара "The Daily Tribune" Новости Бахрейна ( Бахрейн), Ашраф Абдулмоним Ахмед Абоарафе "Аль-Дипломаси" (Египет), Мац Мухи Абдулхамид Обада газета "Дружба" (Ирак), Шейх Салех "Агентство новостей Мавритании" (Мавритания), Халид Эль Харрак "Агентство западных арабских новостей" (Королевство Марокко), а также два представителя Ассоциации журналистов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).