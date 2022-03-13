Победа Азербайджана – пример для исламского мира

Мы объездили освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Мы очень впечатлены, кладбище азербайджанцев, разрушенные святые места оставили у нас большое впечатление.

Об этом сказал Trend председатель Общества азербайджано-иракской дружбы Абдулхамид Обада, передает Day.Az.

"Железный кулак разбился об армянскую голову. И мы очень гордимся тем, что Азербайджан вернул земли, Азербайджан победил врага. Это пример для нашего исламского мира, для всех нас", - отметил Обада.

Отметим, что сегодня была организована поездка иностранных журналистов в Агдам.