https://news.day.az/politics/1444111.html Победа Азербайджана – пример для исламского мира – Абдулхамид Обада
Победа Азербайджана – пример для исламского мира – Абдулхамид Обада
Мы объездили освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Мы очень впечатлены, кладбище азербайджанцев, разрушенные святые места оставили у нас большое впечатление.
Об этом сказал Trend председатель Общества азербайджано-иракской дружбы Абдулхамид Обада, передает Day.Az.
"Железный кулак разбился об армянскую голову. И мы очень гордимся тем, что Азербайджан вернул земли, Азербайджан победил врага. Это пример для нашего исламского мира, для всех нас", - отметил Обада.
Отметим, что сегодня была организована поездка иностранных журналистов в Агдам.
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