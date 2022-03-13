Баку и Тегеран положили конец "армянскому перекрёстку"

Автор: Пярвин Мирзазаде

Пока что армянская сторона продолжает играть роль девицы на выданье и под любым предлогом делает все возможное, чтобы не допустить открытия Зангезурского транспортного коридора.

Азербайджан, которому надоело уже ждать когда власти в Ереване перестанут имитировать переговорный процесс по этому вопросу, сделал важный исторический шаг по созданию альтернативы коридору через Армению, подписав Меморандум о взаимопонимании с Ираном по созданию новых коммуникационных связей.

Этот Меморандум фактически является новым проектом, который в случае дальнейшего кривлянья ереванских властей позволит провести новый транспортный коридор из основной территории Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику (НАР), через территорию Ирана в обход Армении.

Несмотря на то, что в подписанном 10 ноября 2020 года трехстороннем Заявлении было четко прописано открытие нового транспортного коридора через территорию Армении, к сожалению власти в Ереване до сих пор ничего конкретного не сделали для воплощения этого проекта в жизнь.

С момента вступления в силу прекращения огня, азербайджанские власти немедленно приступили к разминированию территории, проведению проектных и строительных работ железной и автомобильной дорог по направлению к азербайджано-армянской границе (от посёлка Горадиз к населенному пункту Агбенд) на освобождённых территориях.

Армянская же сторона не только ничего не делала в этом направлении, но и наоборот, под различными предлогами и отговорками старалась отстрочить и даже заморозить исполнение этого пункта трёхстороннего Заявления, надеясь на военный реванш в будущем. В начале армянская сторона прицепилась к словосочетанию "Зангезурский коридор", стараясь представить этот пункт Заявления в выгодном для себя свете, якобы там отсутствует указание о коридоре и речь идёт лишь о железной дороге через территорию Армении в НАР.

Затем в принципе согласившись (под давлением своего главного союзника) с тем, что кроме железной дороги будет осуществлено строительство автомобильной дороги, Армения выдвинула требования чтобы на границе обязательно осуществлялся пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль над движением пассажиров и грузов по Зангезурскому коридору.

Азербайджан, который всегда был готов к компромиссам, не возражал против этого, но в ответ обещал ввести аналогичный контроль на границе в Лачинском коридоре, что полностью соответствует международному праву и принципу взаимности.

Естественно, что такая позиция азербайджанской стороны вызвала бурную реакцию в Армении, которая устроила в очередной раз истерику, крича и причитая о том, что это не было записано в трёхсторонним Заявлении. На все про все у армянской стороны ушло почти год, а за это время Азербайджан успел разминировать и построить почти треть железнодорожного пути до границы.

Далее власти в Ереване публично согласились с этим направлением транспортного коридора, но продолжая настаивать на том, что для них предпочтительнее и открытие северного железнодорожного маршрута из Азербайджанского города Казах в направлении к армянскому городу Иджевану. Хотя Азербайджан в принципе не выступал против этого, но указывал на то, что движение по этому направлению затруднено сложным рельефом местности, который ограничивает грузоподъёмность поездов, а также ввиду того, что протяженность пути по этому маршруту в НАР увеличивается, что приведёт к значительному удорожанию транспортных расходов.

Наряду с этим Азербайджан требовал, чтобы армянская сторона обеспечила транзит газа, электроэнергии и связи в НАР через территорию Сюникской области (Западный Зангезур) по аналогии с Лачинском коридором, вдоль которого армянская сторона протянула газопровод, линии ЛЭП и кабель связи.

Армянская сторона, которая старалась, как всегда, под надуманными предлогами затянуть решение открытия новых транспортных коридоров, после долгих обсуждений на трёхсторонних встречах в рамках рабочих групп наконец поняла, что далее эти вопросы затягивать нельзя. Армянская сторона под давлением все таки согласилась с тем, что коридоры открывать надо, ввиду того, что это экономически выгодно и Армении, но вдруг вспомнила о том, что средств на это дорогостоящее предприятие у неё в бюджете нет.

Для того, чтобы армянская сторона построила небольшой по протяженности участок (около 40 км) железной дороги по своей территории, необходимо около $200 миллионов. Ведь старая железная дорога была уничтожена ими самими в националистическом угаре, после оккупации сопредельных азербайджанских районов в 1992-93 годах. Тогда Армения пребывала в состоянии буйной эйфории от того, что удалось добиться успехов в Первой Карабахской Войне и все оккупированные азербайджанские территории навсегда будут к ней присоединены.

Некоторые политики в Ереване уже мечтали о том, что им удастся захватить Нахичевань и поэтому эта железная дорога им не нужна. Но жизнь показала насколько заблуждались армянские политики думая о том, что одержали "победу". Победа оказалась "пирровой". Пока в Ереване бесновались и тащились от того, что они завели переговорный процесс в тупик, выдвигая невыполнимые требования, Азербайджан с приходом к власти в июне 1993 года Общенационального Лидера Гейдара Алиева, проводил в стране глубокие реформы, строил стратегические нефти и газопроводы, развивал энергетический сектор интегрируя страну в мировую экономическую систему.

После избрания Президентом Азербайджана Ильхама Алиева в 2003 году, был взят курс на превращение страны в транспортно-логистический хаб на пути из Европы в Азию, для чего были построены и модернизированы порты на Каспийском море, аэропорты, железные и автомобильные дороги, а также была построена важная стратегическая железная дорога Баку-Тбилиси- Карс, которая стала одним из ключевых элементов транспортировки грузов из Китая в Европу.

Поражение и капитуляция Армении во Второй Карабахской Войне доказала правильность проводимой политическим руководством Азербайджана политики.

Армянская сторона, которая давно уже пытается продвинуть свою территорию в качестве некоего звена транспортного коридора Север- Юг, который мол соединит порты Персидского залива с грузинскими портами на Чёрном море, потерпела полное фиаско в этом вопросе.

Для начала этого проекта, учитывая сложность рельефа и сроки строительства, было необходимо около $1 миллиарда, которых у армянской стороны нет и вряд ли будет в обозримом будущем. Так как никто не собирается инвестировать деньги в футуристические проекты в страну, которая сама себя поставила в состояние блокады, развязав войну с Азербайджаном и разрушив собственную железную дорогу.

Кроме того, иранская сторона, на которую возлагала надежды армянское руководство, предпочитает осуществить строительство железной дороги Решт - Астара (Иран), протяженностью более 180 км, которая требует намного меньше капиталовложений и которая соединится в Астаре с Азербайджанской Железной Дорогой, что обеспечит движение грузов через существующую уже железнодорожную сеть по направлениям в Европу и Азию.

Попытки армянской стороны спровоцировать конфликт между Азербайджаном и Ираном также провалились после того, как иранская сторона разобравшись в том, что подкинутая проармянскими кругами дезинформация оказалась фальшивой, взяла курс на развитие широкомасштабного экономического сотрудничества с Азербайджаном.

В настоящее Армения фактически находится в транспортном тупике и за исключением автомобильных дорог, связывающих Армению с Ираном на юге и Грузией на севере, которые проходят по горной местности (движение транспорта по ним сильно зависит от погодных условий), в также железной дорогой в Грузию, с остальным миром никакими другими коммуникациями не связана. Оставшись фактически в изоляции, армянские власти в лице Премьер-Министра Н. Пашиняна наконец то осознали, что их кривляния наносят больше вред им самим, так как страна находится на грани экономического коллапса.

И "революционный" Премьер "прозрев" вдруг заговорил об армянском "перекрёстке", который станет пересечением автомобильных и железнодорожных путей в регионе Южного Кавказа на мировых транспортных коридорах по маршруту Юг- Север и Восток- Запад. Армянская сторона пошла даже на беспрецедентный в истории страны шаг: начала переговоры по нормализации отношений с Турцией и присоединялась к предложенной Президентом Р. Эрдоганом платформе экономического сотрудничества по формуле 3+3.

Но время работает против Армении. Пока политики в Ереване через не могу, скрипя зубами пошевелили немного мозгами и начали небольшие движения для претворения в жизнь договорённостей об открытии новых транспортных коридоров, Азербайджан и Иран, которым надоело ждать, достигли договорённостей о строительстве обходных путей Зангезурского коридора через иранскую территорию. Так как в настоящее время у Армении нет необходимых денежных средств для выполнения своих обязательств по строительству армянского сегмента коридора, а ввиду событий в Украине предоставление этих средств Россией или ЕС в настоящее время является проблематичным, то Азербайджан и Иран оценив все риски, решили подумать о создании альтернативы армянской территории коридора, построив несколько мостов и проложив транзитные автомобильную и железную дороги, а также линии ЛЭП , газопровод и интернет кабель через иранскую территорию из основной территории Азербайджана в НАР, которая может в силу рельефа местности обойтись дешевле и быстрее.

После того, как на переговорах в Вене по иранской ядерной программе был достигнут определённый прогресс, актуальность выхода Ирана из режима санкций стала довольно высокой и поэтому в случае осуществления данного проекта надобность в прохождении Зангезурского коридора через территорию Армении отпадает сама собой и все надежды Н. Пашиняна на "армянский перекрёсток" окажутся похороненными навсегда.

Меморандум о взаимопонимании и создании новых коммуникационных дорог между Восточно-Зангезурским экономическим регионом и НАР через территорию Ирана, подписаны сопредседателями межправительственной азербайджано-иранской комиссии, заместителем Премьер-Министра Азербайджана Ш. Мустафаевым и Министром дорог и градостроительства Ирана Р. Касими.

Подписание Меморандума стало полной неожиданностью для армянской стороны, которая надеялась затягиванием переговорного процесса по этому вопросу добиться дополнительных преференций.

Иранская сторона, в отличии от Армении, увидела в этом проекте значительные преимущества и выгоду для своей экономики. В случае практического осуществления данного меморандума, Армения окончательно останется в стороне от всех глобальных и региональных транспортных коридоров, тем более сейчас, в условиях мирового экономического кризиса, роста цен на продовольствие и топливо, связанных с пандемией коронавируса и боевыми действиями в Украине.

Продолжая игнорировать мирные предложения Президента Ильхама Алиева, ереванские политики рискуют остаться ни с чем. Ведь глава Азербайджанского государства неоднократно предупреждал руководителей Армении о том, что затягивая ответ на эти мирные инициативы они могут в очередной раз промахнуться, как это было ранее, отказавшись от сделанных предложений в ходе мирных переговоров в преддверии Второй Карабахской Войны.

Уже очевидно, что Азербайджан не намерен больше ждать очередных армянских козней и интриг, которые лишь затягивают открытие транспортных коридоров и нашёл альтернативные пути решения этих проблем. У армянской стороны есть предложения Азербайджана по нормализации отношений и мирному соглашению.

Теперь мяч на их стороне. Насколько скоро она на них ответит и начнёт делать реальные шаги в этом направлении зависит, превратиться ли "армянский тупик" в армянский "перекрёсток".