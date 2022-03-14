Эксперты ООН посетили Карабах

Эксперты Программы ООН по окружающей среде посетили Карабах.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

В ходе визита эксперты были ознакомлены с экологической ситуацией в регионе и проинформированы о планах по его дальнейшему развитию, написал Гусейнов.

Отметим, что накануне эксперты совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и ЕС посетили Агдам и Физули.