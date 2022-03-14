https://news.day.az/politics/1444195.html Эксперты ООН посетили Карабах - ФОТО
Эксперты ООН посетили Карабах - ФОТО
Эксперты Программы ООН по окружающей среде посетили Карабах.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
В ходе визита эксперты были ознакомлены с экологической ситуацией в регионе и проинформированы о планах по его дальнейшему развитию, написал Гусейнов.
Отметим, что накануне эксперты совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и ЕС посетили Агдам и Физули.
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