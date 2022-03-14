Азербайджан не признаёт т.н. "парламентские выборы" в Абхазии

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с так называемыми "парламентскими выборами" в Абхазии, сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"МИД Азербайджанской Республики еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", прошедшие 12 марта 2022 года в Абхазском регионе Грузии, а также их "результаты". МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров для мирного решения абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении.