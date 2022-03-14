Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Обнародованы результаты операций, проведенных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе (07.03.2022 - 12.03.2022).

Как сообщили Day.Az в ANAMA, на прошлой неделе в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 7 противопехотных мин, 27 противотанковых мин и 82 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ очищено 86,9 га территории.