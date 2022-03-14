Встреча Чавушоглу-Мирзоян вызвала истерику у армянских реваншистов

Автор: Мехти Ахмедзаде

12 марта состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Опубликованные кадры, на которых министры тепло и с улыбкой приветствуют друг друга, буквально разлетелись по мировым СМИ.

Чавушоглу заявил по итогам встречи, что переговоры с армянским коллегой были весьма конструктивными и продуктивными: "Обсуждены последующие шаги в направлении полной нормализации двусторонних отношений. Хотелось бы с удовлетворением констатировать, что мы прилагаем усилия для мира на Кавказе. И эти усилия находят поддержку во всем мире. Мир и стабильность в регионе отвечают интересам всех сторон. До этого спецпредставители двух стран провели две встречи - в Москве и Вене. Итоги этих переговоров были обсуждены и оценены сторонами в ходе встречи в Анталье".

Чавушоглу добавил, что как раз на днях он побывал в Баку, где еще раз убедился, что процесс диалога Анкары и Еревана поддерживается также Азербайджаном.

Мирзоян, в свою очередь, заявил, что Ереван будет прилагать усилия для нормализации отношений с Анкарой. Армения решительна в вопросе продолжения усилий в направлении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Сближение Анкары и Еревана - долгожданное событие, однако, некоторые реваншистские круги в Армении пытаются торпедировать данный процесс, представляя возможный крепкий мир в регионе, как "очередное оскорбление армянского достоинства, позволившим состояться Николом Пашиняном и его правительством". Из-за пропаганды ненависти и тюркофобии, которую десятилетиями пропихивали все армянские власти гражданам Армении, они слепо верят в то, что "Турция хочет уничтожить армянское государство, армянский народ и даже память армянского народа".

Конечно же, это не так. Наоборот - сегодня единственным шансом для Армении сохранить свою государственность является необходимость пойти на диалог с соседями. Анкара не хочет от Еревана ничего сверхъестественного, кроме выполнения ранее подписанных им же договорных соглашений. Более того, после демонстрации Арменией доброй воли и договороспособности, Турция готова и дальше обсуждать вопрос установления дипломатических отношений.

Те, кто против диалога между двумя странами, что конструктивного предложили за последний год, кроме набившей всем оскомину песни про сомнительный "геноцид" столетней давности и безумных реваншистских идей? Вот такой подход как раз и может угробить Армению окончательно как государство.

Нынешние армянские власти хоть и не блещут умом, но понимают это. Пашинян сделал важный шаг навстречу переговорному процессу с Турцией. И обратной дороги ему уже нет. Для него это шанс спасти страну и спасти себя. В положении проигравшей стороны надо использовать любые возможности, а не тешиться мифами о былом величии. Иначе политическая смерть и никаких гарантий безопасности.

Стоит отметить, что нормализацию отношений Еревана с Анкарой и Баку поддерживает армянская община Турции.

К примеру, глава Союза армянских фондов Турции, председатель фонда больницы Surp Pırgiç Бедрос Шириноглу еще в декабре прошлого года сказал, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе изменился баланс сил, тогда как позиция Турции открывает путь для мира и сотрудничества в регионе.

Официальная Анкара устами президента Эрдогана озвучила важные заявления в адрес Еревана, пояснил Шириноглу. "Армяне в Турции очень надеются на нормализацию отношений. Мы надеемся на нормализацию отношений между двумя соседними странами и сближение двух народов. Надеюсь, что позитивная тенденция воплотится в конкретные шаги, и раны войны вскоре канут в Лету. Турция, как ведущая страна региона, доведет этот процесс до желаемой точки. Процесс нормализации отношений с Арменией, отвечает интересам обеих стран", - уверен Шириноглу.

По его словам, истинное лицо сил, выступающих против диалога Анкары и Еревана, со временем станет известно. "Ясно одно. Рано или поздно, Турция и Армения наладят дружеские отношения. Ни сегодня, так завтра. Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией внесет позитивный вклад и в отношения Азербайджана и Армении, ускорив региональное сотрудничество и обеспечив мир", - сказал глава Союза армянских фондов Турции.

Шириноглу напомнил, что еще 50 лет назад азербайджанцы и армяне жили в мире, создавая общие семьи. "Наши народы желают мира. Война никому не приносит пользы. Дружба, искренние отношения и торговля пойдут на пользу будущему всех стран региона. К сожалению, кто-то мешает налаживанию теплых отношений в регионе. Турция знает это и учитывает это в своей политике", - добавил он.

Как видим, то, что было сказано Бедросом Шириноглу в декабре, не является пустыми словами, ибо прошедшие несколько месяцев наглядно показали то, что Турция и Азербайджан хотят мира. Эту возможность наши страны ждали много лет и она выгодна, в первую очередь, для самой Армении. Те, кто живут сказками о невозможном реванше, не понимают того, насколько опасно Армении ввязываться в новую войну. Во-первых, это никому не нужно. Во-вторых, даже если реваншисты затеят широкомасштабную провокацию, чтобы сорвать переговорные процессы, у них нет ни армии, ни военной техники, чтобы воевать. Разворованная Кочаряном и Саргсяном армянская армия сегодня просто не существует. Давно пора отрезвиться и мыслить логически - нормализация отношений лишь улучшит жизнь армянам. Ненависть им пора оставить позади.