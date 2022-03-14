В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Ираном

14 марта в Министерстве иностранных дел (МИД) состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия налаживания дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД, руководство и сотрудники посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане, а также ряда компаний, действующих в нашей стране.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов рассказал о древних исторических связях между Азербайджаном и Ираном, общих ценностях, обычаях и традициях, отметил, что созданы условия для развития двусторонних связей по восходящей.

Заместитель министра подчеркнул, что в результате 44-дневной Отечественной войны была восстановлена территориальная целостность Азербайджана, в том числе азербайджано-иранская граница, которую Президент Ильхам Алиев назвал границей дружбы между двумя странами.

Э.Мамедов отметил, что открытие транспортно-коммуникационных линий на постконфликтном этапе внесет вклад в обеспечение мира и развития в регионе.

Выступивший на мероприятии посол Ирана в нашей стране Сеид Аббас Мусеви поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между дружественными, братскими Азербайджаном и Ираном, являющимися добрыми соседями.

Посол также выразил почтение светлой памяти шехидов, пожертвовавших жизнью во имя обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Сеид Аббас Мусеви с удовлетворением подчеркнул тесное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения.

В заключение участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном.