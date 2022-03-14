Армения должна принять все условия Азербайджана для нормализации отношений - Администрация Эрдогана
Для нормализации отношений Армения должна принять предложенные Азербайджаном базовые принципы, состоящие из пяти пунктов.
Как сообщает Day.Az, об этом сказали в понедельник TurkicWorld в Администрации Президента Турции.
Было подчеркнуто, что эти принципы являются серьезным импульсом к обеспечению мира и благополучия в регионе, и их принятие в интересах Армении.
В частности в этом контексте в Администрации Президента Турции отметили предложенный Азербайджаном пункт "открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес", который очень важен для Армении.
Также была отмечена постоянная поддержка Турцией всех шагов, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Напомним, что сегодня МИД Азербайджана назвал пять базовых принципов для нормализации отношений с Арменией, которые заключаются в следующем:
- взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга;
- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;
- воздерживаться от угрозы безопасности по отношению друг к другу в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;
- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;
- открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.
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