МИД Азербайджана осудил нападение на завод в Саудовской Аравии

МИД Азербайджана осудил атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом МИД сообщил в Twitter:

"Мы осуждаем недавний удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма. Азербайджан выражает солидарность с Саудовской Аравией в ее усилиях по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности этой страны", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.