https://news.day.az/politics/1444478.html МИД Азербайджана осудил нападение на завод в Саудовской Аравии
МИД Азербайджана осудил нападение на завод в Саудовской Аравии
МИД Азербайджана осудил атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, об этом МИД сообщил в Twitter:
"Мы осуждаем недавний удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма. Азербайджан выражает солидарность с Саудовской Аравией в ее усилиях по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности этой страны", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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