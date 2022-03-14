Ответить за все: Евгений Примаков-младший и звон колокола

Автор: Акпер Гасанов

Война в Украине по-прежнему является главной темой дня для всех мировых СМИ. Совершенно очевидно, что план РФ по быстрому захвату Украины потерпел крах. Киев, как главная цель российской стороны, не только не захвачен, но и нет признаков того, что это вообще произойдет.

И вот уже в западных и украинских СМИ появились материалы о том, что руководство РФ ищет виновных в этом военно-политическом провале. Главная причина которого очевидна- совершенно неправильное представление об Украине. Клятвы и заверения пропагандистов о том, что население украинских городов только и ждет прихода российских войск, чтобы встретить их цветами и хлебом-солью оказались не более, чем плодом воспаленного воображения тех, кто жаждал этой войны в РФ.

В СМИ прошла информация о том, что президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах.

А теперь, самое интересное - кто же в числе подозреваемых. Так вот, в хищении средств подозреваются главные кураторы украинского направления, которые отвечали за дестабилизацию Украины на протяжении последних 8 лет. Среди них глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший. Я вовсе не удивлен появлению его имени в этом позорном списке. В том числе и потому, что имел несчастье общаться с этим персонажем лично.

Самомнение, хамоватость, крайне невысокий уровень интеллекта при зашкаливающих амбициях - таков портрет того, кто сделал всю свою карьеру на эксплуатации имени печально известного деда. Того, который был одним из главных виновников кровавого вторжения советских войск в Баку в январе 1990 года. Руки Примакова-старшего были по локоть в крови мирных азербайджанцев. Его внук недалеко ушел от деда в плане вины в кровопролитии, но уже в Украине.

Но для начала напомню, что Примаков-младший всего несколько лет назад был международным обозревателем, автором и ведущим программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24". Позиционировал он тогда, как Евгений Сандро. То есть, человек прошел все стадии роста от обычного пропагандиста до главы структуры, которая занимается пропагандой на более глобальном уровне.

И вот на новом поприще он конкретно так провалился. В апреле прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Россотрудничества. И это было не просто правильное, а запоздалое решение. Ибо, Россотрудничество - федеральный орган исполнительной власти страны, которая развязала войну в Украине.

А глава Россотрудничества Евгений Примаков успел проявить себя, как украинофоб и потенциальный военный преступник. В соцсетях он заявил, что допускает нанесение удара по Киеву и другим важным с инфраструктурной точки зрения территориям Украины. То есть, он анонсировал весь тот ад, что принесла российская армия на украинскую землю. Хотя в его обязанность входило иное- увеличение числа лояльных к РФ граждан Украины.

Примаков-младший провалился. И теперь с него будут спрашивать по полной и за все. В том числе и в казахстанском направлении. Все же помнят, как глава Россотрудничества заявил, что назначенный новым министром информации Казахстана Аскар Умаров "подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность". Тогда возник большой скандал. Ведь, Примаков -младший повел себя, как человек, имеющий наглость давать оценку, причем не соответствующую действительности, министру другого, независимого государства.